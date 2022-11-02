Воспитателей детского сада в Татарстане уличили в насилии над детьми

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В Татарстане родители уличили воспитателей детского сада в жестоком обращении с детьми. По информации издания «Подъем», над малышами издевались сотрудники сада № 6 в Азнакаево. Журналисты, ссылаясь на слова одной из матерей по имени Светлана, пишут, что воспитатели били детей по лицу, голове и не только. Кроме того, ребят за плач выгоняли из комнат, их запугивали и на них кричали.

Я написала заявление в ПДН. Воспитателей обоих уволили. Пошли слухи, что якобы замнут, город маленький, у заведующей вроде как какие-то знакомые. Надеемся, что дело заведут. У детей теперь есть страхи, моя дочь стала бояться засыпать, у некоторых родителей такие же проблемы, у кого-то дети не хотят есть из-за того, что их заставляли, кто-то начал писаться, в горшок не ходит, — рассказала Светлана.

Женщина призналась, что от произошедшего «волосы дыбом встают». По ее словам, подобные инциденты скрывались не один год, хотя многие были в курсе того, что творится в этом садике.

Журналисты добавили, что эту группу воспитатели называли «Гестапо». Новеньким няням запрещали жалеть детей. Это делалось якобы для того, чтобы не портить воспитание.

Ранее мужчина напал на сотрудниц школы в Рыбинске Ярославской области прямо во время рабочего дня, сообщили NEWS.ru в УМВД России по Ярославской области. В результате одна из них была убита, а другая получила ранение. Полиция задержала подозреваемого.