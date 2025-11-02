Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось

В Калининграде хирурги провели сложную операцию на работающем сердце мужчине с инфарктом, тогда как обычно используют аппарат искусственного кровообращения, сообщила пресс-служба областного кардиоцентра. Обследование показало, что у пациента почти на 90% перекрыты все основные коронарные артерии.

Сделать обычную процедуру с установкой стента врачи не смогли, поэтому решили провести шунтирование — операцию, при которой кровь пускают в обход поврежденных сосудов.

Операцию выполнили без применения аппарата искусственного кровообращения. Хирурги сформировали пять шунтов из вен и артерий самого пациента. Сейчас он проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Благодаря слаженной работе всех служб центра и проведению высокотехнологичной операции жизнь пациента была спасена. От момента поступления мужчины в центр до окончания сложной операции прошло 6,5 часа, — сказано в сообщении.

