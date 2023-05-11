Россиянин застрелил пристава в суде и получил пожизненное Новокузнецкий стрелок получил пожизненный срок за убийство пристава в суде и ранение свидетельницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному заключению Артема Пакалова, который в январе 2020 года пришел с ружьем в мировой суд в Новокузнецке, застрелил преградившего ему путь пристава и ранил свидетельницу, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. В тот день проходило заседание, где Пакалов проходил потерпевшим.

В роковой день новокузнечанин выстрелил в судебного пристава Алексея Бирюкова, который преградил ему путь, после чего беспрепятственно проследовал в приемную судебного участка, где попытался свести счеты с соседом и его сожительницей, против которых судился. Женщина получила огнестрельное ранение головы, однако выжила.

Пакалов объяснил свои действия отсутствием должной реакции правоохранительных органов на несправедливость. Конфликт с соседями у него случился в августе 2018 года. В один из дней осужденный выяснял отношения с соседями — трактористом и его супругой (которую он ранил в голову). В ходе конфликта сосед подъехал на тракторе к участку Пакалова и несколько раз протаранил стену гаража, едва не задев самого Пакалова.

Против тракториста возбудили два уголовных дела, впоследствии одно обвинение было снято, а по другому он не понес наказания, а дело было закрыто.

Я сам не стрелял в Алексея Бирюкова, а выстрел произошел из-за рывка, из-за того, что он предпринял меня обезоружить, — заявил в последнем слове Пакалов.

Суд счел справедливым для него срок в 10 лет тюрьмы по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство двух лиц, однако дополнительно ст. 295 УК РФ не оставила шансов для осужденного выйти на свободу иначе как по УДО.

Ранее в поселке Татищево Саратовской области было обнаружено тело участкового полицейского с огнестрельными ранениями. Мужчину застрелили из его же табельного оружия.