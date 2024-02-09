Россиянин зарезал отчима из-за громкой музыки Житель Самары убил ножом отчима из-за громкой музыки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Самары убил ножом отчима за то, что тот мешал ему громко слушать музыку, сообщает «Волга Ньюс». По информации портала, подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение.

Как передает издание, преступление произошло в Советском районе. Вечером к 20-летнему молодому человеку пришла в гости возлюбленная, в квартире еще находились его мать и отчим. Согласно версии следствия, мужчина начал ругать пасынка из-за шума, после чего началась ссора, которая переросла в драку. По словам молодого человека, в один момент он схватил нож и ударил отчима, а затем убежал к берегу реки и спрятался в кустах.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Расследование закончено, материалы скоро будут направлены в суд. Задержанному грозит лишение свободы.

Ранее в Свердловской области 17-летний студент техникума зарубил топором сожителя матери. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что 40-летний отчим регулярно распивал алкоголь с матерью молодого человека. Знакомые семьи рассказали, что юноша давно испытывал неприязнь к отчиму, который злоупотреблял спиртными напитками. Согласно версии следствия, он нанес сожителю матери около 20 ударов топором.