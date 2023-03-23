Россиянин задушил мать шнурками от обуви В Чувашии мужчина задушил мать во время ссоры шнурками от обуви

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мариинском Посаде Республики Чувашия арестовали 37-летнего мужчину, который убил мать во время ссоры, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Мужчина совершил преступление шнурками от обуви.

По версии следствия, вечером 15 марта 2023 года 37-летний чебоксарец, находясь в городе Мариинский Посад в квартире своей матери, на почве личных неприязненных отношений и ссоры с последней задушил ее шнурками от обуви, — говорится в сообщении.

Ранее 62-летний житель Нижнего Новгорода был задержан по подозрению в убийстве своей соседки, чье тело было обнаружено в раскладном диване в его квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мужчина распивал с 72-летней пенсионеркой спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Он нанес женщине несколько ударов молотком по голове, в результате полученных травм она скончалась. После этого нижегородец спрятал ее тело в диване.

В Саратове суд приговорил 34-летнего мужчину к 13,5 года колонии строгого режима за убийство сожительницы с помощью вилки. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, «из-за внезапно возникших неприязненных отношений» избил 45-летнюю сожительницу сначала кулаками, а затем стал наносить ей удары вилкой, в том числе в шею.