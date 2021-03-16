Россиянин рассказал о способе отдохнуть в Крыму на пять тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/07af9fc0-86de-11eb-8e3a-96000091f725_660.jpg Крым Фото: pixabay

Поездка по России может оказаться весьма бюджетной затеей — это доказал россиянин, который поехал в Крым из Краснодара и отдохнул всего на пять тысяч рублей.

Свою историю он рассказал на платформе «Яндекс.Дзен». По признанию автора, он был удивлён тем, как дёшево можно путешествовать на собственном автомобиле.

Он с друзьями выехал из Краснодара в крымский посёлок Новый Свет с ночёвкой в Судаке. Первое, на что пришлось потратиться, был, конечно, бензин — 3,2 тысячи рублей (по 800 на человека).

Четырёхместный номер в Судаке обошёлся в две тысячи рублей за две ночи. На еду молодые люди потратили 850 рублей с человека на три дня. Большую часть продуктов они купили в Краснодаре и всё время готовили себе сами.

1247 рублей россиянину пришлось отдать на перекусы в дороге. В итоге за три дня путешествия до Крыма и обратно он лично потратил 4,9 тысячи рублей.

Если находиться только в городах и питаться исключительно в кафе, стоимость будет сильно выше. Но городской туризм — это совсем другое, — заявил мужчина.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в 2021 году начали заранее планировать летние отпуска. На фоне ослабления коронавирусных ограничений многие опасаются упустить наиболее комфортные и бюджетные места для отдыха.