Россияне жестко ответили на скандал с погибшим бойцом СВО и деньгами Россияне сочли справедливым передачу выплат за бойца СВО его матери, а не вдове

Жители России в соцсети «Одноклассники» назвали справедливым решение рязанского суда отобрать выплаты у бывшей жены погибшего бойца СВО . Они сочли, что в инстанции поступили правильно, отдав средства матери покойного военного.

Боец погиб в начале марта, а решение суда о разводе должно было вступить в силу в конце этого же месяца. Между тем в соцсетях сообщается, что пока военный участвовал в СВО, девушка открыто рассказывала о насыщенной личной жизни, а сразу после похорон бывшего мужа она отправилась на отдых с новым возлюбленным. Кроме того, у бывших супругов не было признаков совместной жизни: они не вели общий быт, не заводили детей и не имели общего имущества. В итоге рязанский суд постановил передать выплаты не экс-жене, а матери бойца. Также на ее сторону встали рядовые пользователи Сети.

Видела эту передачу… Справедливое решение! — написала Виктория.

Очень правильное решение суда! Только так и нужно делать! Царствие небесное герою! — подчеркнула пользователь по имени Нина.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку,