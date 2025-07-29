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29 июля 2025 в 21:56

Шотландец узнал о раке после футбольного матча

Житель Шотландии получил удар в пах и узнал о раке яичка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Шотландии Оуэн Макни случайно узнал о смертельном заболевании после сильного удара в пах во время футбольного матча, сообщает Daily Mail. Врачи обнаружили у мужчины рак яичка.

26-летний Макни получил травму во время игры с друзьями. Боль оказалась настолько сильной, что он обратился в больницу, но тогда медики ничего не нашли. Буквально через неделю на яичке появилась шишка. Повторный осмотр подтвердил неутешительный диагноз.

По словам врачей, именно тот самый удар и стал спасением, так как болезнь удалось диагностировать на ранней стадии. Макни экстренно прооперировали и провели курс химиотерапии.

Он вспоминает, что лечение далось непросто. Сейчас Макни 62 года. Он живет с женой, воспитывает троих детей и любит кататься на велосипеде с друзьями.

Ранее в Воронежской областной больнице спасли 28-летнего мужчину с тяжелой формой диабета и критическим уровнем глюкозы. У пациента выявили серьезные осложнения, которые могли вызвать остановку сердца. Его состояние стремительно ухудшалось, потребовались реанимация, ИВЛ и курс гемодиализа.

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