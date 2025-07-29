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29 июля 2025 в 11:05

Вдова бойца СВО свозила любовника в Египет на «гробовые» и попала под суд

Блогер Кашеварова назвала эскортницей лишенную выплат вдову бойца СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Супруга бойца «Ахмата», участвовавшего в операции «Поток» в Курской области, является эскортницей заявила в Telegram глава фонда АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова. По словам блогера, 21-летняя девушка получила выплаты и уехала с любовником в Египет. Мать военного через суд лишила «жену-трехнедельку» выплат.

Суд согласился со стороной заявителя, мамой погибшего бойца, и лишил нерадивую жену-трехнедельку прав на получение выплат и иных мер социальной поддержки, подлежащих в связи с гибелью военнослужащего, — отметила Кашеварова.

Общественница объяснила, что брак военного был расторгнут судом 25 февраля 2025 года по его инициативе из-за измен, однако решение вступило в законную силу только 25 марта. Боец с позывным Варяг погиб 9 марта в Курской области при ударе из РСЗО HIMARS.

Кашеварова также добавила, что девушка пыталась оспорить решение суда о разводе и выстроила на этом целую версию: она рассказывала истории о помощи бойцам, включая якобы гуманитарную поддержку. Однако, подчеркнула блогер, ни один из этих рассказов не получил подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Ранее в Новокузнецке родственники бойца, не вернувшегося с фронта, потребовали компенсацию морального вреда, несмотря на то, что уже получили более 16 млн рублей выплат. Супруга бойца хотела взыскать с Минобороны РФ еще по 3 млн рублей каждому члену семьи — в общей сложности 12 млн.

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