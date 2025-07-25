Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 11:13

Семья бойца СВО получила выплаты в 16 млн рублей и потребовала еще 12 млн

бойца СВО требует от Минобороны 12 млн рублей после полученных ими 16 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новокузнецке родственники бойца, не вернувшегося с фронта, требуют компенсацию морального вреда, сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу городского суда. Ранее они получили более 16 млн рублей выплат. Супруга хочет взыскать с Минобороны РФ еще по 3 млн рублей каждому члену семьи — в общей сложности 12 млн.

Близкие погибшего военнослужащего заявили в суде, что пережили серьезное эмоциональное потрясение, повлиявшее на их здоровье. По их словам, мать была вынуждена обратиться к психологу, отец впал в депрессию, у вдовы начались хронические головные боли, лицевые тики и нарушения речи.

Суд рассматривал дело около двух с половиной месяцев, но в удовлетворении иска отказал. В решении указано, что семья уже получила все предусмотренные законом выплаты. Решение не было обжаловано.

В суде пояснили, что дополнительные выплаты возможны лишь при наличии доказательств вины ответчиков: например, если бы командование проявило халатность и не обеспечило безопасность военнослужащего. Родственники утверждали, что солдата направили на задание, хотя он нуждался в восстановлении после ранения, однако подтверждающих документов суду не представили.

Ранее суд Рязанской области лишил выплат и прав на льготы вдову участника СВО. Мужчина не успел с ней развестись. Однако суд все же признал развод действительным, а супругу бойца — недостойной выплат.

СВО
Новокузнецк
выплаты
Минобороны РФ
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди
Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе
Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Появилось видео с места взрыва в жилом доме Саратова
Зеленский увидел прогресс в подготовке встречи с Путиным
Названа причина взрыва в многоэтажке в Саратове, где погибли двое
Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму
Раскрыты новые детали расследования катастрофы Ан-24
Стало известно, когда в Москву вернется похолодание
Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове
Раскрыто, что доставила на орбиту ракета Роскосмоса
Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов
Зеленский раскрыл детали громкой сделки с США на десятки миллиардов
Гимнаст упал во время шоу на Универсиаде и попал в кому
В РФС призвали наказать украинских фанатов за призыв убить сербов
Стала известна личность еще одного погибшего при крушении Ан-24
Вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии
Хомяк во сне: к богатству или хлопотам? Узнай все значения сна
Священник рассказал о традиционном заблуждении людей во время похорон
ФАС начала расследование в отношении «дочки» «Газпрома»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.