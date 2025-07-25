Семья бойца СВО получила выплаты в 16 млн рублей и потребовала еще 12 млн бойца СВО требует от Минобороны 12 млн рублей после полученных ими 16 млн

В Новокузнецке родственники бойца, не вернувшегося с фронта, требуют компенсацию морального вреда, сообщает NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу городского суда. Ранее они получили более 16 млн рублей выплат. Супруга хочет взыскать с Минобороны РФ еще по 3 млн рублей каждому члену семьи — в общей сложности 12 млн.

Близкие погибшего военнослужащего заявили в суде, что пережили серьезное эмоциональное потрясение, повлиявшее на их здоровье. По их словам, мать была вынуждена обратиться к психологу, отец впал в депрессию, у вдовы начались хронические головные боли, лицевые тики и нарушения речи.

Суд рассматривал дело около двух с половиной месяцев, но в удовлетворении иска отказал. В решении указано, что семья уже получила все предусмотренные законом выплаты. Решение не было обжаловано.

В суде пояснили, что дополнительные выплаты возможны лишь при наличии доказательств вины ответчиков: например, если бы командование проявило халатность и не обеспечило безопасность военнослужащего. Родственники утверждали, что солдата направили на задание, хотя он нуждался в восстановлении после ранения, однако подтверждающих документов суду не представили.

Ранее суд Рязанской области лишил выплат и прав на льготы вдову участника СВО. Мужчина не успел с ней развестись. Однако суд все же признал развод действительным, а супругу бойца — недостойной выплат.