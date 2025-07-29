В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов Депутат Шеремет: Трампу надо отказаться от языка ультиматумов при диалоге с РФ

Президенту США Дональду Трампу надо отказаться от языка ультиматумов при диалоге с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Вашингтону не стоит относиться к Москве, как к «школьнику, который не выполнил домашнее задание».

С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание, — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что США стоит признать многополярность мира. Россия сильна своим лидером и многонациональным народом, добавил он.

Ранее Трамп не стал резко критиковать российского президента Владимира Путина, избежав обвинений в лжи относительно Украины. Глава Белого дома отметил, что переговоры с российским президентом казались продуктивными и дали надежду на перемирие. Однако он разочаровался отсутствием видимого прогресса.

Между тем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сроки завершения переговоров по Украине зависят от достижения целей спецоперации, а не от позиции Трампа. В ответ на заявления сенатора Линдси Грэма Медведев подчеркнул, что Россия сама решит, когда начать переговоры.