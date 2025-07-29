Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 21:42

В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов

Депутат Шеремет: Трампу надо отказаться от языка ультиматумов при диалоге с РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу надо отказаться от языка ультиматумов при диалоге с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Вашингтону не стоит относиться к Москве, как к «школьнику, который не выполнил домашнее задание».

С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание, — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что США стоит признать многополярность мира. Россия сильна своим лидером и многонациональным народом, добавил он.

Ранее Трамп не стал резко критиковать российского президента Владимира Путина, избежав обвинений в лжи относительно Украины. Глава Белого дома отметил, что переговоры с российским президентом казались продуктивными и дали надежду на перемирие. Однако он разочаровался отсутствием видимого прогресса.

Между тем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сроки завершения переговоров по Украине зависят от достижения целей спецоперации, а не от позиции Трампа. В ответ на заявления сенатора Линдси Грэма Медведев подчеркнул, что Россия сама решит, когда начать переговоры.

Госдума
Михаил Шеремет
Дональд Трамп
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.