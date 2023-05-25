Севастополь атаковали беспилотники ВСУ: новости СВО на утро 25 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

В Севастополе отбили атаку дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, два беспилотника были сбиты, остальные — обезврежены при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали. Он также добавил, что все службы продолжают следить за ситуацией.

Вооруженные силы России начали наступление в Луганской Народной Республике, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В полукольцо был взят населенный пункт Белогоровка. На юго-востоке Кременского леса ВС РФ ведут наступательные действия в сторону реки Северский Донец с целью последующего взятия под огневой контроль участка дороги Серебрянка — Григоровка — Белогоровка. Их движение пытаются замедлить артиллерия и дроны ВСУ, отмечает канал. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В свою очередь украинская армия начала контрнаступление против российских вооруженных сил, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных операций. Подоляк акцентировал внимание на том, что Киев планирует применять полученное от западных стран вооружение только для ведения военных действий на территориях, которые Украина считает своими.

Фото: МО РФ

Российская армия успешно отбила попытки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановить контроль над потерянными позициями. Бои шли у села Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Представитель Минобороны отметил, что авиационные и артиллерийские удары группировки нанесли противнику значительный урон, уничтожив большое количество военной техники и военнослужащих ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после появившейся информации о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного сообщил, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома 24 мая. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече с украинским президентом Данилов не привел.

Служба внешней разведки России получает информацию о том, что произошло с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Однако, по его словам, пока нет гарантий, что эти сведения достоверны. По мнению главы СВР, состояние Залужного — не та тема, которой стоит уделять какое-то особое внимание.

Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова попала под обвинения в попытке выдать старое фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным за новое. Изначально Шевцова опубликовала снимок с Залужным, утверждая, что передала ему подарок. Однако интернет-пользователи заметили, что она уже выкладывала похожую фотографию с главкомом ВСУ 2 мая — на обоих снимках они были в одинаковой одежде и на фоне схожего пейзажа. В ответ на критику со стороны своих подписчиков Шевцова удалила старую публикацию из социальных сетей.

Фото: Israel Ministry Of Defense Spoke/Keystone Press Agency/Global Look Press F-16

США и Европа поставят Украине истребители F-16 устаревших версий, уступающих по оснащению даже тайваньским модификациям, считает американский журналист Стивен Брайен. По его мнению, поставки этих подержанных самолетов не повлияют на ход боевых действий. Журналист указал, что помимо прочего Киеву потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которой может уйти не меньше года, а для обучения персонала потребуется еще больше времени. Трудности могут возникнуть и с взлетно-посадочными полосами, поскольку длинных ВПП на Украине недостаточно.

Первый этап обучения пилотов с Украины полетам на американских истребителях F-16 пройдет в Великобритании. В начальную группу войдут 20 летчиков.

Правительства Украины и стран Восточной Европы активно разрабатывают потенциальные стратегии применения западных истребителей F-16. В частности, американские самолеты планируется использовать для сопровождения судов в Черном море.

Власти Белгородской области создали семь батальонов территориальной обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что в настоящее время идет поиск законных способов вооружения этих бойцов для обеспечения их защиты и противостояния ВСУ.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, катеров было три, все они уничтожены, огонь по беспилотникам велся из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Фото: МО Украины

Украинская армия совершила 17 обстрелов территории Донецкой Народной Республики за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов. Информации о пострадавших среди мирного населения за последние сутки не поступало. В предыдущие 24 часа было зафиксировано 20 обстрелов со стороны украинских войск.

В ночь на 25 мая в Киевской области были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны, в регионе объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Также местные СМИ писали о взрывах во Львовской области. Там тоже работала ПВО.

В столице Украины ночью также гремели взрывы. Звучала воздушная тревога. По словам муниципальных властей, система противовоздушной обороны работала из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.

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