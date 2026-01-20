Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда

Система «СберТройка» начала работать в Красноярском крае, следует из пресс-релиза компании, который появился в распоряжении NEWS.ru. Теперь во всем наземном транспорте региона доступна безналичная оплата проезда.

«СберТройка» подключила к билетной системе весь наземный транспорт в регионе. Это более трех тысяч современных терминалов и валидаторов. Оплатить проезд можно картой: транспортной, социальной либо банковской, — сказано в пресс-релизе.

Благодаря новому программному обеспечению и обновленным терминалам оплата проезда будет проходить быстрее. Пополнить транспортную карту можно онлайн — в приложении «СберБанк Онлайн» или через банкоматы Сбербанка без комиссии. Кроме того, жители Красноярского края получили возможность отслеживать количество оставшихся поездок в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что обслуживание пассажиров в Красноярском крае и других регионах, подключенных к московской билетной системе «СберТройка», ориентировано на соблюдение высоких стандартов качества, принятых в столичном транспорте. По его словам, обновление позволит в дальнейшем подключать новые сервисы для пассажиров, расширять цифровые возможности системы, а также запускать программы скидок на проезд.

Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин заявил, что подключение региона к новой системе оплаты стало важным этапом цифровизации транспортной отрасли. Он добавил, что власти продолжают обновлять подвижной состав и улучшать условия перевозок, внедряя более современный и технологичный общественный транспорт по всему краю.

«СберТройка» — ИТ-компания, которую в 2020 году создал Сбербанк совместно с властями Москвы и Московской области. Решение полностью российское — от программного обеспечения до самих карт. Сейчас московская система работает уже в 34 регионах страны — от Кабардино-Балкарии до Хабаровского края — и каждый день обрабатывает свыше 3,5 млн операций.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал новый беспилотный поезд столичного метро «Москва-2026» красивым и современным. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что поезд соответствует всем мировым стандартам.