Российский генерал рассказал, зачем ВСУ атакуют Крым Генерал Липовой назвал разведку и нанесение ущерба главными целями украинских налетов на Крым

Фото: МО Украины

Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, сегодняшняя атака дронов не первая и не последняя, передает РИА Новости.

Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая — это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе — нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя, — сказал Липовой.

16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы ПВО над морем сбили еще два беспилотника. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что на фоне сложившейся ситуации местным жителям необходимо сохранять спокойствие. С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.