Российский «Фагот» поставил крест на ротации ВСУ на Северском участке МО: десантники ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Северском участке

Фото: МО Украины

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что метким пуском управляемой ракеты десантники уничтожили украинскую группу пехоты численностью до 10 человек.

К северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ [численностью] до 10 человек, приближавшуюся к передовым позициям для проведения ротации. По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на их уничтожение расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот», — говорится в заявлении.

Ранее грамотное руководство помогло инженерно-саперному взводу ВС РФ уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Пресс-служба Минобороны России пояснила, что бойцы столкнулись с противником при установке противотанкового минного поля. Российскими военными командовал лейтенант Александр Мошкин, уточнили в МО. Ему удалось оперативно оценить ситуацию и дать отпор украинским диверсантам.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года. По его словам, в рядах украинской армии участились случаи дезертирства.