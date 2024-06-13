Российский боец 45 дней пил воду из лужи в ожидании помощи Участник СВО выживал 45 дней в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский боец прожил полтора месяца в оставленной украинскими войсками позиции, сообщила основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина изданию Tverigrad. По ее словам, в течение 45 дней участник СВО выживал, ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи.

Уточняется, что во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины группа российских военнослужащих была атакована. Единственному выжившему бойцу удалось добраться до оставленной ВСУ блиндажа с ранением ноги. Он провел там полтора месяца, пока участок не перешел под контроль российских сил. К моменту эвакуации он был сильно истощен, но продемонстрировал невероятную стойкость, отметила женщина.

Ранее звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала, что специальная военная операция на Украине скоро закончится мирными переговорами. Она считает, что Запад осознал неспособность сломить Россию, и, хотя поставки вооружения Киеву продолжатся, конфликт все равно завершится диалогом.

Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса.