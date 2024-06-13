ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, слова которого приводит ТАСС. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса.

По словам Кимаковского, на этом участке фронта украинские войска понесли значительные потери. Он уточнил, что под давлением вооруженные формирования Украины покинули юго-западную часть Красногоровки. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось. По его словам, оно должно было создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает.

Марков добавил, что попытка контрудара ВСУ провалилась и армия России опять возобновила успешное наступление. По его словам, из Липцы можно артиллерией обстреливать военные объекты в городе Харьков.

Ранее Foreign Policy указало, что Украине необходимо организовать последнее контрнаступление перед переговорами с Россией. В издании считают, что это поможет усилить позиции перед заключением мира. Именно с этой целью Вооруженные силы Украины попытались контратаковать ВС РФ в Харьковской области, говорится в публикации.