Марков оценил итоги контрнаступления ВСУ Марков: контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, оно должно было создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает.

Это контрнаступление было очень локальным по целям — создать на конференции в Швейцарии впечатление, что армия Украины не только отступает, но и наступает. Поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и от Липцы. Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный Завод, — написал он.

Марков добавил, что попытка контрудара ВСУ провалилась и армия России опять возобновила успешное наступление. По его словам, из Липцы можно артиллерией обстреливать военные объекты в городе Харьков.

Ранее Foreign Policy указало, что Украине необходимо организовать последнее контрнаступление перед переговорами с Россией. В издании считают, что это поможет усилить позиции перед заключением мира. Именно с этой целью Вооруженные силы Украины попытались контратаковать ВС РФ в Харьковской области, говорится в публикации.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что основные центры снабжения Вооруженных сил Украины находятся под угрозой из-за приближения российских сил. Он подчеркнул, что ситуация на самом деле выглядит очень плохо для Киева, потому что наступление ВС РФ не замедляется, а продолжает набирать обороты.