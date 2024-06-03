Украине предложили организовать последнее контрнаступление FP: Украине нужно организовать последнее контрнаступление перед переговорами

Фото: МО Украины

Украине необходимо организовать последнее контрнаступление перед переговорами с Россией, пишет Foreign Policy. По информации издания, это нужно, чтобы усилить позиции перед заключением мира. Именно с этой целью Вооруженные силы Украины попытались контратаковать ВС РФ в Харьковской области, говорится в публикации.

Вместе с тем издание отметило, что Украине важны «информационные успехи». Если ситуация не изменится, то Запад может прекратить или снизить оказание помощи, поэтому демонстрация удачных атак необходима, говорится в публикации.

Аналитики издания также представили три сценария завершения конфликта, первый из которых — Россия «навяжет» Украине мир на своих условиях. Второй предполагает, что ВСУ смогут отбить часть территорий, но Украина не войдет в ЕС и НАТО. Согласно третьему сценарию, никто не добьется успехов на фронте, а Украина станет «нейтральной страной».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что основные центры снабжения Вооруженных сил Украины находятся под угрозой из-за приближения российских сил. Он подчеркнул, что ситуация на самом деле выглядит очень плохо для Киева, потому что наступление ВС РФ не замедляется, а продолжает набирать обороты.