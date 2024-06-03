«Они приближаются»: в Британии забили тревогу из-за ЧП на Украине Меркурис: русская армия приближается к основным центрам снабжения ВСУ

Основные центры снабжения Вооруженных сил Украины находятся под угрозой из-за приближения российских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Он подчеркнул, что ситуация на самом деле выглядит очень плохо для Киева, потому что наступление ВС РФ далеко не замедляется, а продолжает набирать обороты.

Они (российские войска. — NEWS.ru) приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии, — отметил Меркурис.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина планирует лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года. Он напомнил, что по закону все вернувшиеся из плена граждане должны быть демобилизованы.

До этого предприятия ОПК Украины, которые признаны критически важными и имеют право бронировать 100% работников, призвали власти страны не мобилизовывать своих сотрудников, в противном случае обороноспособность пострадает.

Политолог Сергей Марков заявлял, что на Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. Он объяснил, в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.