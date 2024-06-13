Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала завершение СВО Звезда «Битвы экстрасенсов» Ахметжанова: конец СВО близок

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала, что специальная военная операция на Украине скоро закончится мирными переговорами, пишет MK.RU. Она считает, что Запад осознал неспособность сломить Россию, и, хотя поставки вооружения Киеву продолжатся, конфликт все равно завершится диалогом.

Нашу страну не сломить. Посмотрите историю: это никому не удавалось сделать раньше, не удастся и в дальнейшем. Хотя западные политики еще какое-то время будут продолжать накачивать Украину оружием, но все равно все завершится мирными переговорами, — сказала Ахметжанова.

Звезда «Битвы экстрасенсов» также высказала свое мнение о судьбе России, утверждая, что СВО заставит весь мир уважать страну и считаться с ее национальными интересами. Кроме того, она предвидела природные катаклизмы в Европе и засуху в ближайшие годы, из-за чего многие европейцы будут переселяться ближе к Одессе в поисках безопасности.

Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса.