12 ноября 2025 в 23:08

Российский аэропорт временно закрылся для самолетов

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и выпускать рейсы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В тамбовском аэропорту Донское ввели временные ограничения на работу, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее летевший из Благовещенска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижневартовске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

Тем временем воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

До этого сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.

