Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания переполнен.

В начале января массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Кроме того, аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. По данным МЧС России по Удмуртии, на территории региона действует сигнал «Ковер».