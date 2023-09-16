Российских школьников отправят в Северную Корею Власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном обмен школьниками для отдыха

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Власти Приморья обсудят с делегацией КНДР возможность обмена школьниками, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко. Предполагается, что ученики из России отправятся в КНДР для оздоровительного отдыха.

Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха, — написал глава Приморья.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Политический аналитик Валерий Корнеев в свою очередь заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.