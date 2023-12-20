Российские «Волки» атаковали ВСУ под Соледаром Бойцы бригады «Волки» нанесли удары по позициям ВСУ под Соледаром

Фото: МО РФ

Бойцы роты огневой поддержки 1-й диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады (ДРШБр) «Волки» нанесла удары по позициям ВСУ в районе Соледара, сообщает РЕН ТВ. Опубликовано видео с кадрами артиллерийского огня.

Командир расчета с позывным Подросток рассказал, что после объявления частичной мобилизации по собственной воле пошел в военкомат, не дожидаясь повестки. Вместо этого ему предложили заключить контракт на добровольца. Подписав документ, какое-то время ему еще пришлось ждать решение.

По словам Подростка, многие военнослужащие подписывают уже не первый контракт и поэтому знают свое дело. Боец утверждает, что в роте каждый занимает должность, в которой хорошо разбирается.

Командир расчета с позывным Новочек рассказал, что в прошлом работал во внутренних войсках, прошел Вторую чеченскую кампанию. Он признал, что технологии шагнули вперед, сейчас бои в основном ведутся с помощью артиллерии и беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео поражения опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении. На кадрах продемонстрировали, как бойцы расчета самоходной гаубицы «Гвоздика» загружают снаряды и наносят удары.