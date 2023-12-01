Появилось видео работы расчетов ВС РФ изнутри «Гвоздики» «РВ»: российские артиллеристы разгромили ВСУ под Соледаром

Фото: МО РФ

Расчеты «Гвоздики» разгромили опорные пункты Вооруженных сил Украины под Соледаром, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах видна работа бойцов ВС РФ изнутри САУ. На видео военнослужащие загружают снаряды, которые с ювелирной точностью уничтожают опорники противника.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российскими операторами дронов самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным канала, кадры были сделаны на Херсонском направлении. К операции также были привлечены российские десантники.

Ранее Министерство обороны РФ озвучило потери украинской армии на Краснолиманском направлении, уточнив, что за сутки ВСУ лишились до 280 военнослужащих. Согласно информации ведомства, бойцы ВС РФ тем временем отразили атаку в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение 81-й бригаде ВСУ под Белогоровкой. Кроме того, российские подразделения подбили две украинские БМП и четыре другие боевые бронированные машины.