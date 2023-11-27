Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 280 военных на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Украинская армия за сутки потеряла до 280 военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские бойцы отразили атаку в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение 81-й бригаде ВСУ под Белогоровкой.

На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 595 военнослужащих, по данным ведомства. ВС РФ подбили две украинские БМП и четыре другие боевые бронированные машины. Также уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», установка «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Также Минобороны сообщило, что за сутки средствами ПВО были сбиты две зенитные управляемые ракеты С-200, перехваченные над южной частью Азовского моря. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что расширение границ СВО будет зависеть от решений военного руководства страны. Сенатор отметил, что после окончания конфликта Украина должна остаться нейтральной внеблоковой страной, которая больше не будет представлять угрозы для РФ.