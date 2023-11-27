Российская ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны сбила над южной частью Азовского моря две ракеты ЗРК С-200, сообщили в Министерстве обороны РФ. Они были переоборудованы для поражения наземных целей.

Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200, — говорится в сводке ведомства.

Также сообщается о 21 сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их подбили в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.

Ранее в российском минобороны заявили об уничтожении украинского беспилотника в Ростовской области. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа сбили около 09:30 мск средствами ПВО.

Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что при ракетных ударах Вооруженных сил России по Киеву пострадал авиазавод вблизи аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для украинских войск. Он уточнил, что удар был нанесен ночью 24 ноября. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Лебедев предоставил видеозапись с моментом прилета снаряда. На ней сначала слышны звуки работы украинских систем противовоздушной обороны, а после видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов.