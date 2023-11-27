Минобороны России подтвердило атаку дрона под Ростовом Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ростовской области

Фото: МО РФ

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Ростовской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа сбили около 09:30 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, в результате происшествия каких-либо разрушений не зафиксировано.

До этого украинский беспилотник обезвредили над Орловской областью. Дрон упал в промышленной зоне города Ливны, его нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 26 ноября российские регионы массово атаковали украинские дроны. В Министерстве обороны РФ ночью заявили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось ликвидировать 11 беспилотников. Спустя несколько часов в ведомстве сообщили еще о девяти сбитых дронах.

Один из БПЛА в Туле потерял управление и влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал об осколочном ранении стопы у одного из жителей многоэтажки.