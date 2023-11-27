В Совфеде рассказали, в каком случае Россия расширит границы СВО Сенатор Джабаров: расширение границ СВО зависит от решений российского Генштаба

Фото: МО РФ

Расширение границ российской военной спецоперации на Украине будет зависеть от решений Генерального штаба России, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал прозвучавшее на Украине высказывание о возможности увеличения зоны боевых действий.

У нас есть цели и задачи специальной военной операции, которые поставлены президентом. Они будут выполнены. <...> Куда распространится конфликт, можно домысливать, а что будет реально, планирует только наш Генеральный штаб вместе с верховным главнокомандующим, — отметил сенатор.

Он добавил, что после окончания СВО Украина должна остаться нейтральным и внеблоковым государством, которое никогда не проявит агрессию в отношении России. Джабаров уточнил, что эта страна должна проводить дружественную политику в отношении РФ, иначе конфликт «рано или поздно повторится».

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что боевые действия на Украине могут выйти за пределы юго-востока страны. По мнению украинского военного, это может произойти, если Россия продолжит массовое производство оружия, а также будет «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников». Наев заявил, что украинская сторона готова к этому и усиливает оборону, а также назвал сегодняшнюю стадию противостояния «войной ресурсов».