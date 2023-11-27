Киев ждет расширения конфликта: что решит исход СВО, чего боятся ВСУ Генерал ВСУ Наев предупредил, что Россия готовится расширить масштабы СВО

Фото: МО Украины

Россия продолжает развивать производство вооружения и в ближайшие месяцы может расширить спецоперации на Украине, заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Чего опасаются в Киеве, что способно решить исход конфликта на Украине?

Чего опасаются в Киеве

Россия с помощью своих союзников продолжает наращивать производство современных вооружений, и в ближайшее время зона конфликта на Украине может расшириться и выйти за пределы восточной и южной частей страны, заявил генерал ВСУ Сергей Наев в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Мы готовимся к этому. Мы строем оборону, размещаем мины, тренируем наши силы», — объявил украинский генерал.

Что решит исход конфликта на Украине

Журналисты ABC News встретились с Наевым на секретном полигоне на севере Украины, где готовят мобильные группы по борьбе с российскими беспилотниками. Бойцы ВСУ учатся сбивать дроны с помощью стрелкового оружия и зенитной артиллерии. Получается не всегда, отмечают американские журналисты: зенитчики ВСУ тратят тысячи патронов, но часто не в состоянии сбить дрон-цель, который имитирует работу российских «Гераней».

По мнению Наева, конфликт России и Украины перешел в «ресурсную войну». Наев утверждает, что Россия получает помощь от своих союзников в лице КНДР и Ирана.

«А мы получаем помощь от наших партнеров, получаем от них оборудование ПВО и противостоим РФ с ее ресурсами», — заявил генерал.

Он призвал Запад не допустить сокращения поставок военной помощи.

«Надо понимать, что сокращение объемов помощи нанесет серьезный удар нашим оборонительным возможностям. Но мы будем продолжать бороться с тем, что у нас есть», — считает Сергей Наев.

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Сергей Наев

Исход конфликта на Украине будет решен военными технологиями, уверен он.

«Технологии критически важны. Цель, для поражения которой со старыми советскими технологиями требовалось 100 снарядов, с помощью западных технологий будет поражена гораздо быстрее. Разница [в потребности в боеприпасах] — в десятки раз, технология всегда будет важнее, чем численность. И я вновь повторюсь, что эта [западная военная] помощь очень-очень важна для нас», — заявил генерал Наев.

Как Россия атакует в зоне СВО

По данным украинской разведки, за последние два месяца по целям ВСУ прилетело более 800 ударных беспилотников. ABC отмечает, что это позволило российской стороне сэкономить около 870 крылатых и баллистических ракет для новых ударов по критической инфраструктуре.

В ночь на 25 ноября ВС РФ провели массированный удар беспилотниками по военным объектам Украины. Сообщалось о взрывах объектов в районе Киева, где сконцентрирована большая часть оставшихся у ВСУ систем ПВО: БПЛА заходили группами с разных направлений, меняя курс. Несмотря на то что ПВО ВСУ отчитались об уничтожении 74 из 75 российских дронов, в Киеве наблюдались отключения электричества после попаданий по энергетической инфраструктуре.

Фото: МО РФ

Что с западной помощью Украине

С конца февраля 2022 года Киев получил военной помощи с Запада более чем на $100 млрд. С начала 2023 года темпы поставок помощи существенно сократились — несмотря на получение западных танков и систем ПВО, общую стоимость этой помощи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил лишь в $30 млрд.

Однако с осени 2023 года объемы западной помощи существенно сократились. На фоне бюджетного кризиса в США американская администрация вынуждена была принять бюджетный план без помощи Киеву и Израилю. В Пентагоне констатировали, что выделенных средств осталось немного и пакеты военной помощи будут становиться все меньше.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать, отмечая, что «фокус [западных государств] смещается» из-за войны Израиля и ХАМАС. Почти треть опрошенных украинцев сочли, что международная поддержка ослабевает из-за «усталости» от конфликта.

Осенью поддержка Украины США снизилась, в частности из-за проблем с госбюджетом. Для избежания шатдауна (временной приостановки работы правительства) Вашингтон принял бюджет без выделения средств на помощь Киеву. В Белом доме говорили, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий.

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