Экс-генерал ВСУ обвинил Зеленского во лжи. Что скрывает президент Украины? Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский скрывает правду о ситуации на фронте

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому стоит говорить людям правду о том, что происходит в зоне проведения спецоперации. Что об этом известно?

Чем оказался недоволен украинский генерал

По мнению Кривоноса, Зеленскому уже давно стоит сменить человека, который пишет ему речи о ходе СВО и положении на фронте, несоответствующие действительности, потому что жителей страны постоянно вводят в заблуждение относительно России.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет», — подчеркнул генерал в отставке.

Когда еще Кривонос критиковал Зеленского в прямом эфире

22 ноября украинский генерал в эфире телеканала «Прямой» заявил, что нынешний президент Украины не способен управлять страной, а население перестало ему доверять, потому что он ничего не делает на благо государства.

«Зеленский не исполняет обязанности, он играет обязанности президента. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком, и перестали аплодировать», — подчеркнул Кривонос.

Он обратил внимание, что Зеленский на Западе превратился в мем из-за его команды и выбора одежды.

18 ноября Кривонос заявил, что из-за многомиллиардных хищений из государственного бюджета многие украинские солдаты рискуют не получить необходимую экипировку.

«В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — отметил отставной генерал ВСУ.

Фото: МО Украины

Что Кривонос говорил о конфликте Зеленского и Залужного

5 ноября в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой» генерал объяснил, почему главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского в интервью журналу The Economist.

По словам отставного генерала, главком ВСУ вынужден обращаться за помощью к Соединенным Штатам Америки из-за бездействия украинского лидера.

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <...> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», — пояснил Кривонос.

Генерал отметил, что Киев заморозил работу многих предприятий, которые были связаны с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия, по его мнению, можно расценивать как диверсию.

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