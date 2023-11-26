На Украине сообщили, что ВСУ пустили в бой американские танки «Военный обозреватель»: ВСУ стали использовать американские танки Abrams на СВО

Фото: Karolis Kavolelis imago/Global Look Press

Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что ВСУ впервые применили в бою танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами. По данным канала, боевые машины задействовали на восточном направлении фронта.

Украинские СМИ сообщают, что полученные от США танки Abrams сегодня впервые были задействованы в бою. Это произошло на восточном направлении фронта, — уточнил канал.

До этого авторы Business Insider писали, что командование ВСУ решило не использовать Abrams до весны следующего года. Опрошенные изданием аналитики предположили, что американские танки не приспособлены для работы в условиях холодной зимы.

Также журналисты BI утверждали, что танки Leopard, Challenger и Abrams, переданные Вооруженным силам Украины странами Запада, «не изменили игру» на поле боя. По информации издания, они не стали той «серебряной пулей», на которую рассчитывал Киев, а российское наступление тем временем набирает обороты.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о преимуществах российского танка Т-90 перед американским. По его словам, танк M1 Abrams создавался для ведения колониальных войн низкой интенсивности, а российский Т-90 — для глобальных военных конфликтов. Сравнивая технические характеристики двух боевых машин, он отметил, что Abrams исчерпал свой ресурсный потенциал и не подлежит модернизации, в отличие от T-90.