«Не изменили игру»: в США заявили о бесполезности отправленных Киеву танков BI: западные танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными для Киева

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Танки Leopard, Challenger и Abrams, переданные Вооруженным силам Украины странами Запада, «не изменили игру» на поле боя, пишет Business Insider. По информации издания, они не стали той «серебряной пулей», на которую рассчитывал Киев, а российское наступление тем временем набирает обороты.

Эти танки — предоставленные Германией «Леопарды», присланные Великобританией «Челленджеры» и «Абрамсы» американского производства — до сих пор точно не были «серебряными пулями», и теперь от Украины зависит, как наилучшим образом использовать свой ограниченный арсенал, поскольку наступает зима, ее контрнаступательные операции замедляются, а российские наступления набирают обороты, — пишет издание.

В материале уточняется, что танки были переданы Украине специально для ведения контрнаступления. Вооруженные силы страны не смогли использовать весь потенциал техники, поэтому российскую оборону так и не удалось прорвать, пишет издание.

Ранее военкор Александр Коц назвал танк Abrams паркетным. По его словам, он не способен воевать в условиях плохой погоды. Этим машинам в целом сложно найти достойное применение, добавил военкор.