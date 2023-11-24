Коц назвал Abrams паркетным танком Коц: Abrams не способен воевать в плохую погоду и при противодействии противника

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танки Abrams не способны воевать в плохую погоду и при противодействии противника, написал в Telegram военкор Александр Коц. К такому выводу он пришел после публикации Business Insider о невозможности использовать боевые машины в ходе СВО. Коц назвал Abrams паркетным танком.

Украинские военные вряд ли будут широко использовать танки Abrams на поле боя до весны, пишет Business Insider. Этим машинам сложно найти достойное применение из-за ухудшения погодных условий и мощных российских оборонительных линий, подчеркивает издание. Получается, Abrams не способен воевать в плохую погоду и при противодействии противника? Отличный танк, чо уж. Паркетный, — написал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки Abrams не сыграли особой роли на поле боя. По его словам, их слишком мало, чтобы повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что M1 Abrams являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, где использовались эти танки. Более того, применение этих машин ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании, заметил Прохватилов.