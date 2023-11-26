Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки помощи Украине

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У Чехии почти не осталось возможностей для предоставления военной помощи Украине из госзапасов, заявила глава Минобороны страны Яна Чернохова. По ее словам, которые приводит агентство CTK, Прага планирует компенсировать это, увеличив число экспортных коммерческих лицензий.

Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить [в качестве оказания по государственной линии помощи] Украине. С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это <...> [выдачей] экспортных лицензий коммерческим фирмам [для поставки на Украину необходимой военной продукции], — сказала министр.

Чернохова отметила, что коммерческие предприятия Чехии реализовали такие контракты на десятки миллиардов крон. Чешские специалисты в течение 2023 года обучили более четырех тысяч украинских солдат на территории страны и в Польше. Государство продолжит участвовать в подготовке военных ВСУ. Согласно данным военного ведомства, Прага уже передала в дар Киеву военную технику, остаточная стоимость которой около 1,2 млрд крон.

Ранее сенат Чехии продлил на год действие мандата, согласно которому на территории страны проходит обучение украинских военных. Боевую подготовку украинских солдат планируют осуществлять до конца 2024 года. Отмечается, что, согласно установленным правилам, число иностранных военных на территории Чехии не должно превышать 800 человек.