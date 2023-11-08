Сенат Чехии продлил на год обучение украинских военных

Фото: МО Украины

Сенат Чехии продлил на год действие мандата, согласно которому на территории страны проходит обучение украинских военных. Боевую подготовку украинских солдат планируют осуществлять до конца 2024 года, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что, согласно установленным правилам, число иностранных военных на территории Чехии не должно превышать 800 человек.

Министр обороны республики Яна Чернохова отметила, что продолжение подготовки солдат ВСУ на данный момент является приоритетом. Она заявила сенаторам, что эти действия направлены на приближение окончания украинского конфликта и необходимы для «наступления долгожданного мира».

Чешский сенат также одобрил предложение кабинета министров и продлил сроки зарубежных миссий собственных вооруженных сил. Данное решение является основанием для отправки солдат из Чехии на территории боевых действий на Украине.

Депутат парламента Чехии Радован Вих ранее заявил, что Украина никогда не сможет одержать верх над Россией. По его словам, Украина теряет своих солдат и деньги, а силы Киева уже на исходе, в связи с чем ожидается переломный момент. Вместе с тем депутат заявил об ослабевающей поддержке Запада для Украины.