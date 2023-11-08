В Чехии заявили о приближении переломного момента на Украине Чешский депутат Вих: Украина никогда не сможет победить Россию

Фото: МО Украины

Украина никогда не сможет одержать верх над Россией, грядет переломный момент, заявил в интервью изданию Parlamentní listy депутат парламента Чехии Радован Вих. По его словам, Украина теряет своих солдат и деньги, и силы Киева уже на исходе. Вместе с тем депутат заявил об ослабевающей поддержке Запада для Украины, что играет России на руку.

Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. <...> Силы Украины на исходе. Заканчиваются людские, финансовые и материальные ресурсы, — считает Вих.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Главком украинской армии Валерий Залужный ранее заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале ВСУ не появится чего-то качественно нового, то не будет «глубокого и красивого прорыва».

В беседе с журналистами Залужный также признал неудачное контрнаступление украинских войск. Он отметил, что четырех месяцев хватило бы, чтобы зайти в Крым, выйти и еще раз зайти, однако военнослужащие Украины, по его словам, застряли в минных полях.