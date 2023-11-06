«Готовимся к худшему»: украинские военные ответили на слова Залужного AFP: украинские военные готовятся к худшему после слов Залужного

Фото: МО Украины

Украинские военные, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией, заявили, что готовятся к самому худшему. В интервью агентству AFP они пожаловались на положение дел на фронте и спрогнозировали свое поражение.

Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну, — рассказал агентству боец ВСУ с позывным «Мудрый».

Другой украинский военный, который представился журналистам «Дэном», заявил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерии. По его словам, ситуация с каждым днем лишь усугубляется.

Готовимся к худшему, — заявил он.

Слова «Дэна» подтвердил еще один украинский военнослужащий. Он также отметил проблемы с оружием и артиллерией, и рассказал о плохом качестве подготовки солдат.

Как пишет AFP, линия фронта с ноября прошлого года практически не сдвинулась с места. По данным агентства, этот факт и настрой украинских военных «ставит крест» на широко разрекламированном украинском контрнаступлении.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.