«Сигнал о помощи»: генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о Залужном Генерал ВСУ Кривонос назвал статью Залужного «сигналом о помощи» от военных

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Статья главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного в журнале Economist является вынужденным обращением к Соединенным Штатам из-за бездействия президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, признание главкома можно считать «сигналом о помощи» от военных.

Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <...> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины, — сообщил Кривонос.

Украинский генерал подчеркнул, что Киев заморозил работу многих предприятий, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом. Такие действия, по его мнению, можно расценивать как диверсию. Кривонос также добавил, что в военной сфере Россия существенно обгоняет Украину.

В интервью Economist Залужный ранее заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале у ВСУ не появится чего-то качественно новое, то не будет «глубокого и красивого прорыва».