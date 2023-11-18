Украинский генерал назвал неожиданную угрозу боеспособности ВСУ Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает эффективности ВСУ

Фото: МО Украины

Коррупция на Украине может повлиять на эффективность армии, заявил в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, из-за многомиллиардных хищений из государственного бюджета многие украинские солдаты рискуют не получить необходимую экипировку. По его оценкам, этот фактор серьезно ухудшит боеспособность войск на фоне ухудшения погодных условий.

В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск, — пояснил военный.

Ранее редактор одного из украинских изданий Юлия Мостова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре не под запись потребовал от журналистов не писать о коррупции в стране на фоне продолжающихся боевых действий. По ее словам, он выступил с таким требованием после раскрытия схемы масштабных хищений средств на поставках продуктов питания украинской армии. Махинации организовала одна из частных фирм, снабжавшая 45 воинских частей ВСУ. Тем временем депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в июне этого года заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, их президент «распродает государственные земли».