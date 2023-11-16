Сенат США оставил Украину и Израиль без финансовой помощи CNN: сенат США согласовал проект госбюджета без выделения средств Украине

Фото: МО Украины

Сенат США проголосовал за проект финансирования работы правительства страны, исключающий выделение средств Украине и Израилю, сообщает телеканал CNN. Документ был внесен на рассмотрение спикером американского сената Майком Джонсоном, который предложил финансировать правительство страны в два этапа. Отмечается, что за принятие проекта проголосовали 87 сенаторов, против — 11 человек. Теперь его должен подписать президент страны Джо Байден.

Президент готов подписать законопроект, если он <...> сохранит текущие уровни финансирования и не будет иметь вредных политических последствий — рассказал CNN сотрудник Белого дома.

Двухэтапный план Джонсона предполагает финансирование работы правительства до 19 января. Средства будут выделяться на приоритетные направления, в частности на военное строительство, выплаты ветеранам, развитие транспортной инфраструктуры. Остальные структуры будут финансироваться до 2 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что проект финансирования работы правительства США, подготовленный Майком Джонсоном, является несерьезным и приведет к приостановке его работы (шатдауну). По ее мнению, его принятие ставит под угрозу достижение целей в сфере национальной безопасности.