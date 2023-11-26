На Украине готовятся к расширению зоны конфликта за пределы страны Генерал Наев: Украина готовится к возможному выходу конфликта за пределы страны

Фото: МО Украины

ВС России успешно адаптируются и развивают свою тактику в зоне конфликта, заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News. По его словам, если так продолжится и дальше, то противостояние может выйти за пределы Украины. При этом он отметил, что Киев готовится к подобному исходу.

Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска, — констатировал Наев.

ABC News сообщает, что Россия использует более совершенное оружие и дистанционное минирование, полагаясь на свое превосходство в воздухе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою танки M1 Abrams, переданные стране США. По предварительной информации, военную технику применили на восточном направлении в зоне СВО.

Американские СМИ отмечают, что танки «не изменили игру» на поле боя. В Киеве рассчитывали, что немецкие Leopard, английские Challenger и американские Abrams станут «серебряной пулей», однако этого не произошло. Российское наступление все активнее набирает обороты, добавили журналисты.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о преимуществах российского танка Т-90 перед американским M1 Abrams. По его словам, танк США создавался для ведения колониальных войн низкой интенсивности, а Т-90 — для глобальных военных конфликтов. Сравнивая технические характеристики боевых машин, Леонков отметил, что Abrams исчерпал свой ресурсный потенциал и не подлежит модернизации, в отличие от T-90.