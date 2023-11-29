Опубликованы кадры уничтожения российскими десантниками «Гвоздики» ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения российскими операторами дронов самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным канала, кадры сняты на Херсонском направлении. Операцию проводили десантники.

Накануне член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что цели СВО не изменились. При этом сейчас говорить о том, как быстро российские силы смогут вернуть Херсон, опрометчиво. Многое, по его словам, будет зависеть от командующих, их плана, укомплектованности и обеспеченности.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Это сделали подразделения Южной группировки войск. По данным Минобороны, за сутки отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении.

Также стало известно об успешной контратаке российских войск в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Отмечается, что удалось взять несколько опорных пунктов ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.