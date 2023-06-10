Российские войска сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ Минобороны: российские войска сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

Фото: МО Украины

Российские войска предотвратили атаки боевых групп двух украинских бригад в области Торского и Серебрянского Лесничества, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. По его словам, ВСУ атаковали с использованием боевых бронемашин, относящихся к 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригад.

В районах населённых пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск, — отметил Савчук.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что стратегических резервов Вооруженных сил Украины хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. По его словам, Украина задействовала 30% всех имеющихся резервов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Специалист подчеркнул, что в случае, если Украина в ближайшие несколько дней не добьется результата, то украинские военные перейдут к «глухой обороне».

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.