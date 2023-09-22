Администрация Туапсе сообщила о работе ПВО

Российские средства ПВО сбили беспилотный аппарат на подлете к городу Туапсе в Краснодарском крае, об этом сообщили в городской администрации. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

По информации администрации Туапсинского района, 22.09.2023 в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен, — говорится в сообщении.

Повреждений и нарушений объектов инфраструктуры на берегу не наблюдается, о повреждении зданий также не сообщалось. Жалоб от населения не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 21 сентября недалеко от военного городка в Воронежской области был сбит беспилотник. По информации канала, обломки дрона упали в безлюдной местности в районе Яменского сельского поселения в Рамонском районе, к северу от Воронежа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также сообщалось о перехвате ВКС России украинского беспилотника в Калужской области. Дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.