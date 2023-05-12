Российские военные отразили на Южно-Донецком направлении ракетный удар ВСУ Российские силы отразили удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы российской группировки «Восток» успешно отразили украинскую ракетную атаку в районе Южного Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на Александра Гордеева, начальника пресс-центра группировки. По его словам, удалось сбить четыре ракеты HIMARS.

На Южно-Донецком направлении отражен ракетный удар противника. Расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, — отметил он.

Он также сообщил, что передовые единицы группировки «Восток», при поддержке артиллерии, прекратили активность двух разведывательных групп противника и уничтожили пикап.

Огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки. Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки, — добавил Гордеев.

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