Российские регионы поддержали идею налогового послабления для авиабизнеса «Известия»: идею о налоговом послаблении для авиабизнеса поддержали 12 регионов РФ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Не менее 12 российских регионов поддержали идею снижения или обнуления ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты, зарегистрированные в России. Письмо с такой информацией направил Минтранс РФ в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Росавиацию. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время российские авиакомпании и лессоры платят налог на имущество за воздушные суда, поскольку по законодательству РФ они считаются недвижимым имуществом организаций. Кроме того, лизинговые компании платят транспортный налог. Авиаперевозчики от такого налога освобождены.

Освобождение от транспортного и имущественного налогов поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана (временно, на один финансовый год), Коми, Тувы, Бурятии и Чукотки. Об этом регионы сообщили в минтранс специальным письмом.

При этом ряд российских регионов не дал Минтрансу точного ответа на вопрос о поддержке освбождения авиакомпаний от налогов.