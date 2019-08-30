https://static.news.ru/photo/24429b8a-cbc6-11e9-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Группа «Россети» намерена заняться развитием сети зарядных станций в регионах присутствия в рамках программы цифровизации электросетевого комплекса, глава компании Павел Ливинский.

По его словам, открытие зарядных станций является логичной частью цифровой трансформации и развития сферы дополнительных услуг.

Ливинский отметил, что спрос на электрический транспорт есть. Так, в Челябинской области уже есть 34 электромобиля.

Установили 10 зарядных станций и также будем делать в других субъектах развитие инфраструктуры — от этого зависит развитие электротранспорта, — уточнил он.

«Россети» 31 августа запустили в Челябинске сеть из 10 зарядных станций с использованием оборудования Enel и «Фора». В качестве оператора сети выступает «Челябэнерго» (входит в «Россети Урал»), передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что новый электромобиль от группы компаний «Калашников» будет новым звеном на рынке таксомоторных перевозок. Образец электромобиля UV-4 был представлен на VII Международном евразийском форуме «Такси».