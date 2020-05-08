Роспотребнадзор опубликовал критерии для снятия карантина в регионах

https://static.news.ru/photo/85100632-9164-11ea-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор 8 мая опубликовал рекомендации и показатели, которые могут стать основанием для поэтапного снятия региональных ограничений, введённых для сдерживания коронавирусной инфекции.

Согласно рекомендациям , губернаторы смогут смело снимать ограничения в случае, если коэффициент распространения инфекции упадёт до 1,0 — то есть один заражённый в среднем будет заражать не более одного человека до госпитализации. Второй критерий — не менее 50% свободных коек в инфекционных больницах.

Дополнительными показателями санитарное ведомство назвало низкую летальность от COVID-19 и долю внебольничных пневмоний, не превышающую среднюю за три последних года, а также высокий процент жителей с антителами к коронавирусу.

Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. <...> Сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы, — отметила глава ведомства Анна Попова.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы и ещё нескольких регионов продлили действующий с марта режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая наличие маски и перчаток станет обязательным в московском транспорте или общественных местах.